Lionel Messi | l' eroe che ha sconfitto anche Brecht

(Di domenica 18 dicembre 2022) Noi gli eroi li moltiplichiamo: come diceva Musil, li cerchiamonegli stadi. Oggi ne abbiamo visto uno scendere in campo. E alzare la coppa

Le parole sull'attaccante francese oggi protagonista nella finale Mondiale contro l'Argentina. Il suo futuro è già scrittoE' l'Argentina diad alzare la coppa del Mondo ma Kylian Mbappé può lasciare il Qatar a testa altissima. L'attaccante parigino classe 1998 ha realizzato la tripletta che ha permesso alla Francia di ...2 Il Mondiale dell'Argentina - il terzo della sua storia a 36 anni da quello di Maradona di Messico 86 - non appartiene solo ache, finalmente e meritatamente, ce l'ha fatta, seppure ai rigori (4 - 2), nonostante il pareggio al 90' (2 - 2) e quello, immediatamente successivo, ai supplementari (1 - 1). La Coppa ... Messi, miglior giocatore in Qatar: dai trionfi col Barça e PSG alla vittoria del Mondiale Roger Federer si è congratulato con Lionel Messi per il suo trionfo nella Coppa del Mondo di calcio, vinta dall'Argentina dopo un digiuno lungo ben 36 anni ...Oggi si celebrano, come è giusto che sia, le gesta di Lionel Messi ma il futuro è certamente di Mbappé. Il Psg – come ricorderete – ha fatto di tutto per blindarlo, riuscendoci, con un contratto ...