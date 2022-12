Letta | “Dalla costituente uscirà la carta identità del nuovo Pd”

(Di domenica 18 dicembre 2022) ROMA –“lad’” delPd. Così Enricointervenendo all’assemblea nazionale di Articolo Uno. Quello della“è un metodo giusto che, al di là del racconto interessato che ne viene fatto fuori, è approfondito, di rispetto reciproco e di ricerca di un filo rosso che racconti 15 anni dopo tutti i cambiamenti avvenuti. In 15 anni è cambiato il mondo e noi abbiamo bisogno di sviluppare questo filo rosso che abbiamo individuato nel legame tra lotta alle disuguaglianze e sviluppo sostenibile”, ha sottolineato l’ex premier. “La prossima settimana inizieremo a scrivere le prime parti del documento” che sarà?la nuovadei valori del Pd, “un partito progressista. Serve un grande spazio ...

Adnkronos

... lo sceicco Tamim bin Hamad al Thani, in un incontro che secondo fonti interpellate dal quotidiano sarebbe stato organizzatostessa Kaili.: "Noi siamo parte lesa" Sulla vicenda è tornato ...... si sono messe in fila per entrare nella camera ardente adornata da corone di fiori inviate... #ciaoSinisa #Mihajlovic', ha scritto il segretario del Pd, Enrico. 'Addio a Sinisa Mihajlovic -... Letta: "Da costituente uscirà carta identità nuovo Pd" È morto Lando Buzzanca. Si è spento all'età di 87 anni uno dei protagonisti della commedia italiana. «Il mestiere dell’attore è talmente bello che ...ROMA - Dalla costituente uscirà "la carta d'identità" del nuovo Pd. Così Enrico Letta intervenendo all'assemblea nazionale di Articolo Uno. Quello della ...