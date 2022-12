Lele Adani e la Nazionale | “Bel centrocampo Su Mancini…”

in questo ultimo mese di Mondiali in Qatar ha certamente rappresentato un argomento di discussione. L'opinionista e commentatore tecnico di Rai Sport ha ricevuto elogi e critiche, ha diviso ...Non ci sono dubbi:è uno degli uomini del momento. Molto discusse e polarizzanti le sue telecronache in Rai del mondiale di calcio in Qatar. Molto discusso il suo essere sfacciatamente tifoso dell'Argentina . ...Lele Adani si è concesso in un'intervista ad Aldo Cazzullo sulle pagine del Corriere della Sera, affrontando una varietà di temi.I Mondiali in Qatar e la finale Francia-Argentina. Il telecronista e la coppia con l’ex calciatore, salteranno l’ultima partita: «Lui è divisivo ma anche obiettivo, grazie a lui ho avuto maggiore visi ...