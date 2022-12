Le prime pagine dei quotidiani sportivi – 18 dicembre

(Di domenica 18 dicembre 2022) Ledeidi oggi in edicola: Tuttosport, Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport La Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport e Tuttosport rappresentano i principaliin Italia. Punto di riferimento ogni giorno tanto per gli addetti ai lavori quanto per gli appassionati di calcio (e non soltanto). Sono decine di migliaia le copie vendute tutte le mattine in edicola ma un’anteprima dei principali contenuti può essere consultata già dalla sera precedente. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Il Post

Innanzitutto, non si può parlare di Adriano senza parlare del padre, Camillo, cui sono dedicate ledel testo. Dopo un periodo dedicato a importare biciclette e macchine per scrivere, nel ...dei giornali economici 18 dicembre 2022 Di seguito ledei principali quotidiani economici del giorno 18 dicembre 2022. CLICCA SULL'ELENCO QUI SOTTO PER LEGGERE TUTTE LE... Le prime pagine di oggi Il tema del caro carburanti nell’ultimo mese è tornato nelle prime pagine di ogni giornale. La situazione economica di tutto il paese ed in generale di tutta l’Euro Zona infatti sta mettendo seriament ...StampaEcco i titoli delle prime pagine dei giornali in edicola. Rassegna stampa a cura di Salernonotizie Sul quotidiano La Città in prima pagina troviamo: Spalla lussata: sette ore al Pronto soccorso.