Lautaro carica l’Argentina | «Viviamo il sogno di 47 milioni di persone»

(Di domenica 18 dicembre 2022)Martinezla sua Argentina in vista della finalissima Mondiale contro la Francia: il suo messaggioMartinez, sui social, hato i suoi compagni in vista di Argentina-Francia. IL MESSAGGIO – «Giocare una finale mondiale difendendo questo Paese sul campo è ilsupremo di 47di argentini. Eccoci #TodosJuntos nell’ultimo allenamento di questo mondiale, dopo un percorso di tanti sacrifici e tanto lavoro. Oggi mi sento enormemente orgoglioso di tutto quello che abbiamo realizzato in questi anni rappresentando il nostro Paese. Con il sostegno di tutti voi, dei nostri cari, della nostra gente, abbiamo realizzato cose molto importanti per. E vogliamo di più». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Alfredo Pedullà

