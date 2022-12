L’Argentina vince il Mondiale | Lele Adani piange in diretta | VIDEO

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 18 dicembre 2022)si è laureata campione del Mondo, ilin Qatar è andato in arichivio. E’ stata una competizione di altissimo livello, in particolar modo la finale è stata da stropicciarsi gli occhi. I tempi supplementari si sono conclusi sul risultato di 3-3, poi le emozioni dei calci di rigore. Partenza sprint della squadra di Scaloni che si porta in doppio vantaggio con il calcio di rigore trasformato da Leo Messi, poi il raddoppio di Di Maria. La Francia rientra in partita nel finale con la doppietta di Mbappè. Si va ai supplementari, Messi riporta in vantaggio, poi ancora Mbappé su rigore. La finale si decide ai calci di rigore, decisivo il gol di Montiel e trionfo del. Si è scatenata la festa di calciatore e tifosi. Foto di Georgi Licovski / AnsaLe lacrime di...