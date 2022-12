L’Argentina è campione del mondo | battuta la Francia ai rigori dopo la finale più bella di sempre | 3-3 | emozioni e tensione

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 18 dicembre 2022) Si scrive Argentina contro, si legge Messi contro Mbappé, significa ladei Mondiali di Qatar 2022.una delle edizioni più chiacchierate di, la Coppa delè pronta per il suo ultimo atto. Gli attori protagonisti sono i due numeri 10: una sfida generazionale dentro la partita tra i due compagni di squadra – non amici – del Paris Saint-Germain. Al Lusail Iconic Stadium di Lusail si affrontano due delle nazionali più attese alla vigilia. Laper bissare il successo di quattro anni fa e diventare la terza nazionale dia riuscire a vincere per due edizioni consecutive,l’Italia nel 1934-38 e il Brasile nel 1958-62.per regalare a Messi il trofeo che consacrerebbe definitivamente ...