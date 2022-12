Lando Buzzanca | morto l’attore de Il Merlo Maschio | aveva 87 anni

Leggi su screenworld

(Di domenica 18 dicembre 2022), 87oggi 18 dicembre 2022:era ricoverato al Policlinico Gemelli dopo aver passato diversi mesi in una residenza per anziani. Il suo medico curantedenunciato lo stato pietoso in cui lotrovato nella RSA: “Ha 87, ma sembra ne abbia 115.Era in questo stato già a luglio. In sei mesi ha perso 25-30 chili”era nato a Palermo il 25 agosto 1935, da una famiglia d’arte, attore era lo zio Gino e, solo in un secondo momento, lo divenne anche il padre Empedocle, il quale in origine era proiezionista. A diciassettesi trasferì a Roma, per frequentare corsi di recitazione all’Accademia Sharoff.esordì ufficialmente ...