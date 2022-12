Lando Buzzanca morto a 87 anni Era ricoverato da un mese a Villa Speranza a Roma

Agenzia ANSA

Nato a Palermo il 24 agosto 1935, ha interpretato grandi ruoli al cinema, in tv e a teatro. Famoso soprattutto per aver incarnato meglio di chiunque altro lo stereotipo dell'uomo siciliano passionale ...È morto all'età di 87 anni, attore tra i più popolari e amati a partire dai grandi successi degli anni '70 e '80. L'artista siciliano è morto domenica 18 dicembre a Roma. Lo soccorso 8 novembre era stato ... È morto Lando Buzzanca, aveva 87 anni Lutto nel mondo del cinema: è morto Lando Buzzanca, aveva 87 anni Lutto nel mondo del cinema e della televisione: è morto Lando Buzzanca. Ad ...Lando Buzzanca è morto oggi a Roma. L'attore, 87 anni, era ricoverato da fine novembre al policlinico Gemelli dopo un periodo trascorso in una RSA. Buzzanca, affetto da una grave forma ...