Lando Buzzanca è morto Le parole della sua compagna | “Lo hanno assassinato”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di domenica 18 dicembre 2022) Purtroppo alla fine, non ce l’ha fatta. Da settimane , le polemiche, le discussioni, le critiche.. Le sue condizioni di salute sono peggiorate nelle ultime settimane, dopo la caduta nella rsa in cui da tempo era ricoverato. Su quello che stava succedendo asi è parlato per ore e ore in tv; una faida familiare tra ladi, suo figlio, alcuni amici. L’attore pare volesse lasciare la RSA dove era stato portato. La versione dei medici era un’altra, quella del figlio in sostegno di chi si stava prendendo cura di lui. Oggi purtroppo o per fortuna, quelle polemiche si spengono e arriva il momento delle preghiere per un grande attore che non c’è più. L’attore aveva 87anni ed era al momento, ricoverato nell’hospice Medical ...