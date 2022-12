Lando Buzzanca È Morto | Ecco Le Cause Del Decesso!

(Di domenica 18 dicembre 2022)si è spento all’età di 87 anni, ma si continua a parlare delledel suo decesso e delle pessime condizioni in cui, a quanto pare, versava… All’età di 87 anni si è spento a Roma, dopo le voci che si erano rincorse nell’ultimo periodo sulle sue condizioni che erano peggiorate molto in ospedale. Al centro, però, ci sono stati anche scontri tra il figlio die Francesca Della Valle, la compagna diquindi che cosa è successo e quali possono essere state ledel decesso.: le parole del medico Tomaselli!ha perso la vita all’età di 87 anni ed ovviamente tutto il ...

la Repubblica

Addio a : l'attore è morto oggi a Roma. Era ricoverato a Villa Speranza, a Roma, da un mese. Aveva 87 anni., il dolore del figlio ' Ancora non mi sembra vero. Ma dai messaggi che mi stanno arrivando sto capendo che non è più qui'. Così il figlio di, Massimiliano, parla della ...L'attore aveva 87 anni Lutto nel cinema: è morto a 87 anni. L'attore siciliano ottenne la notorietà vestendo i panni dell'italiano medio e del meridionale provinciale e furbetto, ma il successo di pubblico e quello commerciale negli anni ... Morto Lando Buzzanca, il "merlo maschio" della commedia sexy all'italiana La compagna Francesca Della Valle: "Abbandonatoda oltre un anno e mezzo in una Rsa contro la sua volontà". Il medico Tomaselli: "Un omicidio bianco" ...È morto Lando Buzzanca. Si è spento all'età di 87 anni uno dei protagonisti della commedia italiana. «Il mestiere dell’attore è talmente bello che ...