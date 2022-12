Lando Buzzanca e la guerra familiare dopo la morte | ' È stato abbandonato' - Cronaca - quotidiano net

la Repubblica

La compagna Francesca Della Valle: 'Abbandonatoda oltre un anno e mezzo in una Rsa contro la sua volontà'. Il medico Tomaselli: 'Un omicidio ...Addio a : l'attore è morto oggi a Roma. Era ricoverato a Villa Speranza, a Roma, da un mese. Aveva 87 anni., il dolore del figlio ' Ancora non mi sembra vero. Ma dai messaggi che mi stanno arrivando sto capendo che non è più qui'. Così il figlio di, Massimiliano, parla della ... Morto Lando Buzzanca, il "merlo maschio" della commedia sexy all'italiana Il cinema italiano perde un altro celebre caratterista, protagonista di commedie all’italiana e non solo: Lando Buzzanca è morto nella casa di cura “Villa Speranza” a Roma (dove era ricoverato da circ ...La compagna Francesca Della Valle: "Abbandonatoda oltre un anno e mezzo in una Rsa contro la sua volontà". Il medico Tomaselli: "Un omicidio bianco" ...