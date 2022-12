La verità verrà fuori | la grave accusa della compagna di Buzzanca

Leggi su iltempo

(Di domenica 18 dicembre 2022) Insieme al momento del dolore, quello delle accuse. La morte di Landoall'età di 87 anni oggi 18 dicembre al pollicino Gemelli fa riemergere i contrasti tra la famiglia dell'attore siciliano e la. "Si è realizzato ciò che avevo previsto e dichiarato. Nessuno è intervenuto affinché Lando fosse salvato. Le responsabilità sono molte, io non mi fermo: la", afferma FrancescaValle, appena appresa la notiziamorte dell'attore. "Aveva un'afasia, non una malattia mortale. L'abbandono è una malattia mortale", è laraccolta dall'Agi da partedonna, presidente dell'Associazione Labirinto 14 luglio che si batte per la modifica delle legge 6/04 e la difesa delle ...