La scommessa di Meloni | Il governo stupira' | come FdI

Giorgia, chiudendo la festa del decennale di Fratelli d'Italia, sancisce quella che e' la sua "", parlando per la prima volta davanti ai suoi nella doppia veste di premier e ...'10 anni di Fratelli d'Italia sono unavinta'. Lo dice il premier Giorgiain occasione del decennale di Fdi a Roma. 'Come voi sapete benissimo - aggiunge - quando noi abbiamo dato vita a FdI tutti erano certi che questo ... Meloni chiude il decennale di Fratelli d'Italia: "Scommessa vinta, ho creduto in questo progetto" Giorgia Meloni difende la Manovra. E in maniera netta. Parla di una «scommessa vinta», e reagisce alle critiche della Cgil e della Confindustria. «Ho trovato bizzarre ...Festa per i dieci anni di Fratelli d'Italia. Da Giorgia Meloni carezze agli alleati e frecciate a Confindustria ...