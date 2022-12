La Roma ha staccato la spina | svogliata | lenta | ferma sulle gambe e nervosa Il Messaggero

(Di domenica 18 dicembre 2022) Lasi è spenta. Titola così Illa pagina dedicata alla squadra di José Mourinho, ieri presa a pallate dal Cadice, penultimo in Liga. Una prestazione preoccupante, quella dei giallorossi. Ad essere preoccupato è soprattutto Mourinho. Il quotidianono scrive: “A preoccuparlo non è l’episodio singolo o la serata storta che può capitare. Ma una somma di atteggiamenti che vede laaverlada tempo. E più questo scorre, più difficile è riattaccarla. La brutta figura rimediata con la squadra penultima nella Liga spagnola, si somma alle due in terra giapponese con altrettanti pareggi strappati in extremis contro club di livello molto inferiore rispetto ai giallorossi. La rosa appare, ...

Ma una somma di atteggiamenti che vede laaverla spina da tempo. E più questo scorre, più difficile è riattaccarla. La brutta figura rimediata con la squadra penultima nella Liga ...Ma una somma di atteggiamenti che vede laaverla spina da tempo. E più questo scorre, più difficile è riattaccarla. La brutta figura rimediata con la squadra penultima nella Liga ... Roma, i tormenti di Mourinho: qualcosa non va A preoccuparlo non è l'episodio singolo o la serata storta che può capitare. Ma una somma di atteggiamenti che vede la Roma aver staccato la spina da tempo. E più questo scorre, più difficile è ...