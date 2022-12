La polizia tedesca ha recuperato gran parte dei gioielli rubati al Castello di Dresda tre anni fa

Il Sole 24 ORE

Il giovane truffatore aveva anche aperto un conto corrente presso una Banca, immediatamente congelato dagli uomini dellaPostale, in cui era ancora giacente una parte delle somme ...Il giovane truffatore aveva anche aperto un conto corrente presso una Banca, immediatamente congelato dagli uomini dellaPostale, in cui era ancora giacente una parte delle somme ... Germania: 25 arresti nell’estrema destra. «Progettavano un golpe». Un arresto in Italia I fatti risalgono all'ultima notte del 2021, quando durante il gruppo aveva aggredito alcune ragazze tedesche davanti al Duomo.La polizia, coordinata dalla Procura di Milano, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere e ai domiciliari nei confronti di 4 egiziani di 19 e 2 0 anni per violenza sessuale di gruppo ...