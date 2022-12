“La mia casa tour 2023” |  Raf annuncia 7 nuove date

IlPescara

Mimma quindi mette la parola fine, per adesso alla vostra storia' 'Cosa vuoi che ti dica - risponde incredulo il giornalista - non potrò entrare nella, che ho comprato io qualche mese fa. Se ...GF Vip, Alfonso Signorini difende Riccardo Fogli:'Decisione non, non è un bestemmiatore' GF Vip,... 'Io l'unica cosa che ti ho chiesto di non fare - ribatte Donnamaria - la sanno tutti nella, ... Raf al teatro Massimo con “La Mia Casa Tour 2023” Mimma Fusco, compagna di Attilio Romita, ha invitato il giornalista, a non tornare a casa loro una volta uscito dal GF Vip ...Nelle scorse settimane, Wilma ha avuto la possibilità di conoscere alcune dichiarazioni del suo ex marito Edoardo Vianello, la biografia pubblicata dall’uomo, i pensieri e le dichiarazioni rilasciati.