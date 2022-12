La Juventus è il club con più giocatori ad aver vinto il Mondiale

marcheingol.it

La vittoria dell'Argentina sulla Francia ai Mondiali 2022 in Qatar regala altri due campioni del mondo allaLaè sempre più la squadra ad aver avuto il maggior numero di giocatori laureatosi come campioni del Mondo. La vittoria dell'Argentina, con Angel Di Maria e Leandro Paredes, ha infatti fatto ......attenzione dallaè quello di Grimaldo. Il terzino sinistro del Benfica non ha ancora rinnovato il suo contratto con le 'Aquile' in scadenza nel 2023. Fino a poco tempo si pensava che il... SECONDA F. Juventus Club Tolentino torna da Appignano con i 3 ... La Juventus ha collezionato un nuovo record: è la squadra con più campioni del mondo nella storia del calcio ...Per un Paredes e un Di Maria che festeggiano, in casa Juventus c'è anche chi esce sconfitto dalla finale del Mondiale. Dopo una prova opaca, ma un torneo giocato ad alti livelli, il ...