La Francia e il giallo del settimo cambio in finale | ecco cosa è successo

ItaSportPress

... Emmanuel Macron, ha commentato la sconfitta ai rigori dellanella finale dei mondiali, a cui ha assistito in tribuna con grande partecipazione, ildei 7 cambi di Deschamps ...nel pallone, regge Varane, impalpabile Mbappé. Il divario è netto. Primoper Fernandez, il primo tempo si conclude con un limpido 2 - 0. Ripresa senza cambi. Il copione non cambia. ... Francia, giallo Benzema: potrebbe non assistere alla finale per malumori con Deschamps Il limite dei cambi è di 5 più uno nei supplementari. Ma Deschamps è pootuto andare oltre per un particolare infortunio di Rabiot ...Mini-giallo nel corso della finale del Mondiale in Qatar, vinta dall’Argentina contro la Francia ai rigori, dopo un rocambolesco 3-3. Qualcuno ha notato, infatti, che i Bleus hanno effettuato ben 7 so ...