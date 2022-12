La Francia cede ai rigori | Argentina campione del mondo

(Di domenica 18 dicembre 2022) AL DAAYEN (QATAR) (ITALPRESS) – Al termine di una partita che rimarrà nella storia del calcio, l'si aggiudica il suo terzo Mondiale, battendo laai. Finale che si chiude sul 3-3 al termine dei tempi supplementari (2-2 al 90?), impreziosita dalle magie di Messi (doppietta) e di Mbappè (tripletta): sono poi gli errori di Coman e Tchouamèni dagli 11 metri a indirizzare la gara e la Coppa verso le braccia dei sudamericani.L'Albiceleste parte alla grande. Al 21?, uno scatenato Di Maria si procura un calcio di rigore quando cade in area a causa di un lieve ma ingenuo tocco da parte di Dembèlè. Dal dischetto si presenta Messi, che spiazza Lloris firmando l'1-0 e il sesto centro personale in questo Mondiale. I transalpini subiscono il contraccolpo e al 36? arriva il 2-0. Messi smarca Alvarez in ripartenza, il quale ...

