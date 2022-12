AGI - Agenzia Italia

AGI - Sale la febbre per ladi Qatar 2022 . A partire dalle ore 16.00 italiane,e Argentina si sfideranno al Lusail Stadium di Doha per salire sul tetto del mondo. 'Les Bleus ' andranno a caccia del secondo ...Qatar 2022, il gol messo a segno da Richarlison è stato votato come il migliore del Mondiale che si chiude oggi Qatar 2022 si chiude oggi con laArgentina -e, allo stesso tempo, si assegnano i primi premi. Il miglior gol della rassegna è stato quello del brasiliano Richarlison nel 2 - 0 alla Serbia, con ... La finalissima Francia e Argentina, alle 16 in campo per la coppa del Mondo Tutto pronto ormai al Lusail Stadium per la finalissima dei Mondiali di Qatar 2022. Argentina e Francia sono entrambe a caccia del titolo iridato: l'Albiceleste vuole tornare sul tetto del mondo dopo ...Niente finale Mondiale, tra Argentina e Francia, per Lele Adani. Ecco il motivo. Arrivano pure le dichiarazioni dell'ex calciatore ...