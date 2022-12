La finale più bella dei Mondiali che incorona Messi leader e lo consegna alla storia

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 18 dicembre 2022) Lapiùdeifinalmente come Maradona. Mbappé mostruoso. L’Argentina ha vinto ai rigori al termine di unastrepitosa, la piùdi sempre. Stavolta sì, Infantino può rivendicare questache per 78 minuti è stata una non partita. Dominata dall’Argentina. Scaloni aveva stravinto il confronto con Deschamps. L’Argentina ha stritolato la Francia. 2-0 a fine primo tempo ma una copertura del campo da fuoriclasse della panchina. Un pressing asfissiante, oltretecnica sopraffina di Di Maria,, De Paul. Scaloni nella ripresa commette il suo errore, toglie Di Maria troppo presto. Al minuto 78, improvvisamente, la partita si riapre. Dopo che Deschamps ha schierato la ...