La finale di Altafini | «Non tifo nessuno | ma Messi se lo merita»

(Di domenica 18 dicembre 2022) Antipatici i francesi, rivali gli argentini: ecco chi tiferà il brasiliano Josenelladel Mondiale Jose, intervistato da QS, ha parlato delladel mondiale tra Argentina e Francia. Di seguito le sue parole su chi farà ilquesto pomeriggio. «Credo per. I francesi sono antipatici e gli argentini sono i nostri rivali storici. A dir la veritàse la meriterebbe anche la vittoria per quello che sta facendo e per il suo talento. Tuttavia non potrei mai esultare per un Mondiale vinto da loro». L'articolo proviene da Calcio News 24.

ItaSportPress

Antipatici i francesi, rivali gli argentini: ecco chi tiferà il brasiliano Josenelladel Mondiale Jose, intervistato da QS, ha parlato delladel mondiale tra Argentina e Francia. Di seguito le sue parole su chi farà il tifo questo pomeriggio. "...Joséha parlato al QS delladei Mondiali 2022 in Qatar tra Argentina e Francia . L'ex calciatore è stato particolarmente schietto quando gli è stato chiesto per chi tiferà: ' Credo per ... Altafini: “Finale Mondiale Messi merita la coppa ma non posso tifare per lui” Blog Calciomercato.com: Correva il 1963, un anno colmo di grandi eventi e purtroppo luttuosi, quali l'assassinio del Presidente Kennedy, la tragedia del Vajont e la scomparsa di ...José Altafini ha parlato al QS della finale dei Mondiali 2022 in Qatar tra Argentina e Francia. L'ex calciatore è stato particolarmente schietto quando gli è stato chiesto per chi tiferà ...