La Coppa ai supplementari | Francia-Argentina 2-2

Leggi su agi

(Di domenica 18 dicembre 2022) AGI - Non sono bastati 108 minuti per decidere la finale dei campionati del Mondo di calcio in corso a Doha tra. I tempi regolamentari sono finiti 2-2, nella ripresa i Bleus hanno recuperato lo svantaggio del primo tempo, andando a segno col loro fuoriclasse Mbappè, che ha segnato prima su rigore a dieci minuti dal 90' e poi su azione un minuto dopo, grazie a un fulminante contropiede. Otto i minuti di recupero concessi dall'arbitro. Ora si giocano i. Nel primo tempo segnano Messi su rigore al 23' (rigore concesso per l'atterramento di Di Maria in area) e lo stesso Di Maria al 36', dopo una travolgente ripartenza innescata da Messi. Primo tempo dove si è giocato quasi a una porta sola, quella francese.in pieno possesso del gioco dai primi minuti, campioni del mondo in ...