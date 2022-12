La battutaccia di Berlusconi su Licia Ronzulli | «Ma sei sempre al cesso» – Il video

Leggi su open.online

(Di domenica 18 dicembre 2022) Già l’ingresso di Silvioera stato teatrale al palazzo delle Stelline a Milano, dove ieri 18 dicembre Forza Italia aveva organizzato un evento a sostegno del governatore lombardo Attilio Fontana, ricandidato per le prossime Regionali per il centrodestra. Ed era stato lo stesso Fontana a fermarsi non appena ha fatto il suo ingresso in sala il leader di Forza Italia: «Mi hanno insegnato che quando arriva il capo si smette di parlare…».non ha potuto fare a meno di regalare alcuni consigli pratici a Fontana per la prossima campagna elettorale, a cominciare da un suo storico cruccio: l’antipatia per gli uomini non rasati: «Ti devi pulire la barba….», gli ha ricordato. Le battute non sono finite lì, anzi il Cav è andato oltre quando, elogiando i membri di Forza Italia nelle fila del governo e della ...