Adnkronos

Pristina, 18 dic. - La missione della Nato in(Kfor) ha confermato di aver aumentato la propria presenza al valico di Jarinje, al confine con la Serbia, dopo che un gruppo di serbi si è avvicinato per protestare contro la presenza della ...Le relazioni tra Serbia esono, di nuovo, in una fase di alta tensione. Ledella popolazione serba incontro l'arresto di un ex agente della polizia kosovara, di nazionalità serba, continuano. Così come restano, nel nord del, nell'area di Mitrovica, ... Kosovo, proteste a valico confine con Serbia: Kfor manda rinforzi Pristina, 18 dic. (Adnkronos/Dpa) - La missione della Nato in Kosovo (Kfor) ha confermato di aver aumentato la propria presenza al valico di Jarinje, al confine con la Serbia, dopo che un gruppo ...A ridosso del valico di Jarinje un centinaio di persone ha manifestato, domenica, a sostegno dei serbi del Kosovo - Rafforzata la presenza delle truppe NATO ...