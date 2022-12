Kosovo | proteste a valico confine con Serbia | Kfor manda rinforzi

(Di domenica 18 dicembre 2022) (Adnkronos) – La missione della Nato in) ha confermato di aver aumentato la propria presenza aldi Jarinje, alcon la, dopo che un gruppo di serbi si è avvicinato per protestare contro la presenza della polizia kosovara. Secondo l’emittente di Belgrado Rts, i serbi hanno superato una prima linea di sicurezza ma sono stati fermati a 50 metri dal posto di blocco. In risposta alla possibile presenza di “gruppi criminali” tra i manifestanti, un portavoce diha confermato al quotidiano kosovaro Koha che è iniziata un’operazione di rinforzo delle truppe nella zona. “È necessario che tutte le persone che partecipano alla protesta evitino la violenza ed esprimano pacificamente le loro opinioni, evitando azioni sproporzionate, atteggiamenti aggressivi ...

La missione Nato ha confermato di aver aumentato la propria presenza al valico di Jarinje La missione della Nato in(Kfor) ha confermato di aver aumentato la propria presenza al valico di Jarinje, al confine con la Serbia, dopo che un gruppo di serbi si è avvicinato per protestare contro la presenza della ...Le relazioni tra Serbia esono, di nuovo, in una fase di alta tensione. Ledella popolazione serba incontro l'arresto di un ex agente della polizia kosovara, di nazionalità serba, continuano. Così come restano, nel nord del, nell'area di Mitrovica, ... proteste Kosovo, perchè, quando, militari italiani, sviluppi