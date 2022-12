Juventus | Locatelli | «Importante ripartire con una vittoria Giovani? Vederli soddisfatti è un’emozione»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 18 dicembre 2022) Manuel, centrocampista della, ha parlato a Juve Tv dopo lacontro l’Arsenal in amichevole Manuel, centrocampista della, ha parlato a Juve Tv dopo lacontro l’Arsenal in amichevole. Le sue dichiarazioni:– «Chiaro che tutti i ragazzi chiedono consigli, in campo bisogna parlare tanto ma lo faccio sempre.cosìche ti porti dietro».CON UNA– «E’, è un atteggiamento che non va perso ma credo che nell’ultimo periodo abbiamo ritrovato compattezza e una stabilità». CONTINUA SUNEWS 24 L'articolo ...