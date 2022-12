Juve | dietro i brasiliani c'è il vuoto | Rugani e Gatti insicuri | Bonucci non dà garanzie

(Di domenica 18 dicembre 2022) Sembra paradossale dopo la vittoria a reti inviolate ottenuta dallacontro l'Arsenal ma tra i giocatori che non hanno assolutamente...

... le condizioni di Dusan Vlahovic, ancora alle prese con i problemi fisici che si portada ... Zidane rappresenta fiore occhiello della storia dellacon curriculum incredibile. A Torino ha ...Il centrocampista francese non ha ancora disputato un minuto in questa stagione, a causa di quelle noie fisiche che si portacome una spada di Damocle da diverso tempo. Juve, dietro i brasiliani c'è il vuoto: Rugani e Gatti insicuri, Bonucci ... Vincenzo Chiarenza, ex allenatore della Juventus Primavera, ha detto la sua sulla situazione di Madama, parlando anche di Vlahovic.La Juventus sembrerebbe pronta a disputate altre due amichevoli alla Continassa, dietro questo luogo ci sarebbe una scelta ben precisa ...