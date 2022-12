Jenna Ortega racconta la scena del ballo di Mercoledì da Jimmy Fallon VIDEO

Leggi su screenworld

(Di domenica 18 dicembre 2022), l’interprete dinell’omonima serie Netflix,tutti i retrodelladel, presente nell’episodio 4., fasciata in un intrigante vestito firmato Dolce & Gabbana, apertamente ispirato al look sfoggiato da Madonna nelclip di Erotica, svela tutte le tappe del processo creativo che ha dato vita all’iconica sequenza. “All’inizio avevamo pensato a costruirla come una specie di flash mob, ma secondo me non avrebbe funzionato;non è tipo da circondarsi di gente e incitarla. E poi Tim Burton ha deciso che avrebbe reso meglio comein solitaria. Una settimana prima delle riprese ha scelto ...