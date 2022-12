Jenna Ortega come Madonna nel video di Erotica | il look da mistress da Jimmy Fallon

Leggi su cinemaserietv

(Di domenica 18 dicembre 2022)è la star del momento e con il suo ruolo di Mercoledì Addams nella fortunata serie televisiva Netflix targata Tim Burton è la goth girl che tutti vogliono imitare. Nella sua recente apparizione daperò,aveva undi Dolce & Gabbana palesemente ispirato (se non identico) a quello dineldi, del 1992, anche quello firmato dai due stilisti italiani.potete vedere nelle foto qui sotto, durante l’intervistaha sfoggiato anche un nuovo taglio di capelli.THE WOMAN THAT YOU ARE pic.twitter.com/cfTMdf2yWy —daily (@daily ) ...