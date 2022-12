Italnuoto da record ai Mondiali in vasca corta a Melbourne

Leggi su iltempo

(Di domenica 18 dicembre 2022)(AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Due azzurri sul podio nella finale dei 50 rana maschili nell'ultima giornata deiindi. Nicolò Martinenghi vince la medaglia d'argento in 25?42, bronzo per Simone Cerasuolo in 25?68; oro e titolo iridato, con ildei campionati (25?38), per lo statunitense Nic Fink. Con una rimonta da urlo nelle ultime due vasche, Lorenzo Mora strappa il bronzo nella finale dei 200 dorso. L'azzurro beffa negli ultimi metri il francese Yohann Ndoye-Brouard e sale sul podio con il nuovoitaliano (1'48?45). Doppietta americana per quanto riguarda le medaglie più preziose: oro per Ryan Murphy (1'47?41) che precede il connazionale Shaine Casas, argento in 1'48?45. E un altro bronzo, proprio in chiusura, arriva ...