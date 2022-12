Israele ha espulso l’avvocato e attivista franco-palestinese Salah Hammouri | mandandolo in Francia

Il Post

Domenica il governo di, attraverso il ministro dell'Interno Ayelet Shaked, ha annunciato di aver completato l'espulsione verso la Francia di ...Domenica il governo di, attraverso il ministro dell'Interno Ayelet Shaked, ha annunciato di aver completato l'espulsione verso la Francia di Salah Hammouri, avvocato e attivista per i diritti civili dalla doppia ... Israele ha espulso in Francia l’avvocato e attivista franco-palestinese Salah Hammouri Domenica il governo di Israele, attraverso il ministro dell'Interno Ayelet Shaked, ha annunciato di aver completato l'espulsione verso la Francia di Salah ...L'uomo, palestinese con doppia cittadinanza, è da mesi detenuto in una prigione senza accuse formali. Alcune Ong temono che la decisione costituisca un pericoloso precedente ...