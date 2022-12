Iran | uccisa Aida Rostami | la medica che curava i manifestanti | arrestata anche un’attrice

(Di domenica 18 dicembre 2022) Incontinuano a registrarsi morti da parte del regime ai danni delle persone che stanno prendendo parte alle proteste dopo la morte di Mahsa Amini (la sua “colpa” sarebbe stata quella di avere indossato male il velo). Questa volta alle vittime si aggiunge il nome di, medicoiano di 36 anni: almeno ufficialmente si parla di scomparsa dovuta a un incidente stradale, ma i dubbi avanzati sono tanti, soprattutto a causa dei segni di tortura che sarebbero stati ritrovati sul suo posto. Non sembra essere un caso la morte di. Lei, infatti, si è impegnata in prima persona ad aiutare i. Le ultime notizie su di lei risalgono al 12 dicembre 2022, giorno in cui aveva lei era di servizio presso l’ospedale di Chamran e ha contattato ...

QUOTIDIANO NAZIONALE

...di aver ricevuto l'ordine di tacer ma di essere convinto che la donna sia stata torturata e. ... E il regime minaccia di bloccare in modo permanente insia Instagram che Whatsapp, se non ...... non si placa neanche l'ondata di arresti, migliaia da quando sono iniziate le rivolte, e sale ad almeno 469 morti il bilancio delle vittime secondo l'ong con sede in NorvegiaHuman Rights. U ... Iran, morta dottoressa che curava i ribelli. "Torturata e uccisa" L'attrice iraniana Taraneh Alidoosti, molto nota anche all'estero anche come co-protagonista del film premio Oscar 2016 'Il cliente', è stata arrestata dalle autorità di Teheran dopo aver appoggiato l ...La rivolta in Iran entra nel quarto mese da quel 16 settembre in cui Mahsa Amini morì in ospedale, «per malattia», secondo le autorità iraniane, per le percosse e gli abusi subiti dopo il suo arresto, ...