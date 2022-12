Iran | uccisa Aida Rostami | la medica che curava i manifestanti | arrestata anche un’attrice

(Di domenica 18 dicembre 2022) Incontinuano a registrarsi morti da parte del regime ai danni delle persone che stanno prendendo parte alle proteste dopo la morte di Mahsa Amini (la sua “colpa” sarebbe stata quella di avere indossato male il velo). Questa volta alle vittime si aggiunge il nome di, medicoiano di 36 anni: almeno ufficialmente si parla di scomparsa dovuta a un incidente stradale, ma i dubbi avanzati sono tanti, soprattutto a causa dei segni di tortura che sarebbero stati ritrovati sul suo posto. Non sembra essere un caso la morte di. Lei, infatti, si è impegnata in prima persona ad aiutare i. Le ultime notizie su di lei risalgono al 12 dicembre 2022, giorno in cui aveva lei era di servizio presso l’ospedale di Chamran e ha contattato ...

Leggi anche ›, Mahak Hashemia 16 anni per un cappellino da baseball ...Si entra, in, nel quarto mese di proteste diffuse, seguite alla morte della 22enne Mahsa Amini, arrestata e picchiata ... Iran, uccisa Aida Rostami: era la dottoressa che curava i manifestanti feriti durante le proteste. Aveva 36 an L'attrice iraniana, conosciuta molto bene anche all'estero, è stata accusata di «diffusione di informazioni false e di sostegno ai circoli contro-rivoluzionari», oltre che di non aver rispettato il co ...La strage continua la mattina dell'8 dicembre scorso quando il regime iraniano giustizia il manifestante Mohsen Shekari, 23 anni con l'accusa di Moharebeh (guerra a Dio) e altri stanno per essere gius ...