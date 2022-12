Iran | pericolo di detenzione arbitraria Il Belgio invita i suoi cittadini a lasciare il Paese

Il Post

Ma sbaglia però chi pensa che ildi una nuova guerra mondiale al momento arrivi ... in quanto, secondo quanto filtrato dai servizi segreti di Riad e dal Wall Street Journal, l'si sta ...La dispercezione sulla gravità dele del fenomeno, unita alla perversione guardonistica ... demonizzare l'e i suoi seguaci sciiti, nonostante il necessario riguardo per il vicino persiano,... In Iran le Guardie rivoluzionarie sono il più grande pericolo per i manifestanti AZAR NAFISI, QUELL'ALTRO MONDO (ADELPHI, PP 448, EURO 26). E' talmente preoccupata dell'attuale situazione in Iran che non pensa ad altro la scrittrice Azar Nafisi. (ANSA) ...La volontà di espellere l'Iran dal principale organismo Onu per promuovere la parità di genere e l'emancipazione delle donne è stata approvata. Anche se otto Stati hanno votato contro ...