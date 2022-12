“Io non sono mai felice” Salute mentale e musica per una campagna di sensibilizzazione nelle scuole | ecco la missione del Progetto Itaca e Matteo Crea

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 18 dicembre 2022) Lacome mezzo per un confronto importante (e necessario) su temi sensibili come quello della, nella fase adolescenziale e post adolescenziale. È lache si pongono il cantautore 25ennecon il suo album “Io nonmai” e, la fondazione che promuove programmi di informazione, prevenzione, supporto per riabilitazione rivolti a persone affette da disturbi dellae alle loro famiglie. Abbiamo incontratoe Chiara Maiuri, psicologa clinica specializzata in consulenza e supporto psicologico ad adolescenti, nella sede di Fondazione...