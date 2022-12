(Di domenica 18 dicembre 2022) . Canale 5 Questa sera, 18 dicembre 2022, su Canale 5 va in onda lo speciale Ilche, con l’esclusiva a. Appuntamento alle ore 20.35, subito dopo il Tg5 delle 20. Da Casa Santa Marta, la residenza di, un’con il Santo Padre che toccherà i temi più caldi d’attualità. A dialogare con ilsarà il vaticanista Fabio Marchese Ragona che, in occasione di questo, al termine di un anno denso di avvenimenti spesso dolorosi, porgerà al Pontefice alcune domande su argomenti come la guerra, il caro energia, la denatalità, lo sport, i poveri e la politica. Nell’ci sarà spazio anche per argomenti più intimi che riguardano la vita di ...

Durante l', poi,Francesco non ha tralasciato nessuna delle altre tematiche importanti, proprio come l'incontro con le vittime degli abusi . Su questo il Pontefice ha espresso un ...... 'C'è bisogno di parlarne, io penso che...' Aurora Ramazzotti, Michelle Hunziker e le dolci parole per il compleanno: 'Festeggerai con due cuori che battono in te' L'a Domenica In Prima di ...Intervista Papa Francesco streaming e diretta tv: dove vedere Il Natale che vorrei. Appuntamento su Canale 5 oggi, 18 dicembre 2022 ...L'intervista esclusiva a Papa Francesco su Canale 5: Il Natale che vorrei. A che ora, quando e dove vedere, streaming, giornalista chi è ...