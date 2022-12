Inter | Juventus e Napoli in campo | i risultati delle amichevoli di oggi

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 18 dicembre 2022) I Mondiali di calcio del Qatar 2022 stanno per terminare e l’inizio della seconda parte della stagione di Serie A è sempre più vicino. Per questo le squadre si stanno preparando affrontando, per testare la forma e allenarsi. L’ha affrontatoil Betis, in una partita terminata in pareggio con due reti solo negli ultimi minuti di gioco: all’84’ Juanmi ha segnato il gol del vantaggio, ed un minuto dopo Darmian ha pareggiato i conti. Sorride la: i bianconeri hanno trionfato 2-0 contro l’Arsenal grazie a due autogol, il primo di Xhaka al 45+1? ed il secondo di Holding al 91?. Sconfitta invece per il, che ha ceduto al Villarreal. Capoue ha segnato al 12? il gol del vantaggio e solo un minuto dopo Osimhen ha pareggiato i conti. Il Villarreal è ...