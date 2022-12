(Di domenica 18 dicembre 2022) Il 13,2% del totale. Qualcosa come 80mila persone all’anno. E’ il numero deicausati dall’atmosferico nel nostro. Un triste primato perche ci colloca alposto assoluto nella assaidelleprovocate dallo. Solo Cipro (16,9%), Malta (14%) e Polonia (13,3%) presentano percentuali maggiori. Combustibili fossili: la principale fonte dida particolatoIl rapporto che condanna la popolazione urbana dell’Ue I dati sono contenuti nel rapporto “Zero pollution“ dell’Agenzia Ue per l’Ambiente (Aea) presentato dal commissario Ue all’ambiente Virginijus Sinkevicius, che si inquadra all’interno dell’omonimo progetto ...

Luce

... presentata da Fratelli d', per riaccendere il semaforo e ...'investimento e la morte di Alessandra. Solo allora valuterà se ... tolto circa 25 anni fa per abbattere livelli difuori ...Il 13,2% del totale. Qualcosa come 80mila persone all'anno. E' il numero dei decessi causati dall'atmosferico nel nostro Paese. Un ... Inquinamento, l'Italia è il quarto paese nell'Ue per morti. La classifica poco invidiabile dei decessi da smog - Luce