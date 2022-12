Infortunio Origi | le sue condizioni preoccupano Pioli

(Di domenica 18 dicembre 2022) Divockpotrebbe saltare la partita contro la Salernitana al rientro dopo la sosta, il suopreoccupa il Milan Divockpotrebbe saltare la partita contro la Salernitana al rientro dopo la sosta, il suopreoccupa il Milan. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’attaccante belga potrebbe restare ai box per almeno un paio di settimane. Ecco dunque che torna il rebus per l’attacco in vista del 4 gennaio, ad oggi probabile sia Rebic la prima punta rossonera. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Non ci voleva. La doppia sconfitta del Milan contro Arsenal e Liverpool nella Dubai Super Cup significa poco o nulla, ma l'muscolare di Divockè una pessima notizia. Per il belga, certo, ma anche per Stefano Pioli, che sperava di averlo in forma perfetta alla ripresa del campionato, il 4 gennaio contro la ... Infortunio Origi, oggi gli esami: le ultime Il 20 dicembre il Milan tornerà in Italia dopo di 10 giorni a Dubai tra allenamenti, preparazione e amichevoli di lusso. Mister Pioli, però, sorride a metà: dei ...I rossoneri perdono di nuovo l'attaccante ex Liverpool e fa la conta in avanti in vista della ripresa: tra infortuni e rientri dal Mondiale.