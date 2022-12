L'Eco di Bergamo

Una possibilità che sarà offerta anche in: dopo le giornate a Dalmine e all'ospedale ... "Quest'anno - ha spiegato l'assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso - l'stagionale è ...Commenta per primo Non ha fatto in tempo a rientrare al Centro Bortolotti di Zingonia Maehle che si è subito preso l'che income altrove sta circolando. Assente oggi al test contro la Real Calepina l'esterno reduce da Qatar 2022, così come il difensore Djimsiti, anche lui a casa con la febbre. ... Influenza, in Bergamasca l'hanno già presa in 120mila I dati. In otto settimane un bergamasco su 10 ha fatto i conti con il virus, 19mila a letto negli ultimi sette giorni. I bambini sono i più colpiti (30mila casi). Pregliasco: «Negli ultimi due anni ci ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...