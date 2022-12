Influenza e Covid a Natale | Rezza torna ad avvertire | «Tampone e mascherina se andiamo dai nonni I contagi? C’è tanto sommerso»

(Di domenica 18 dicembre 2022) Le feste si avvicinano e con queste pranzi e cene con amici e parenti. E lo fanno mentre l’e ilcontinuano aare centinaia di migliaia di persone a settimana. Per questo invoca prudenza e responsabilità il direttore generale della Prevenzione al ministero della Salute Giovanni, che spiega, intervistato da la Repubblica: «Delnegli ultimi due anni e mezzo abbiamo capito molte cose. Il rischio è sempre quello che i più piccoli la portino in casa, ae altri parenti fragili. Anche per questo gli anziani vanno vaccinati». Per questo, aggiunge: «Se vado a trovare il nonno sto attento, anche se è importante che lui sia vaccinato. E se voglio essere più tranquillo faccio unper il. ...

E così sembra essere, con l'assessore alla Sanità Alessio D'Amato che invita a vaccinarsi contro ile l'. IL PERSONALE CHE MANCA Intanto, Fratelli d'Italia ha fatto le pulci ai pronto ...Ultimo appuntamento oggi con gli open day vaccinali nel Bresciano. Si torna a Poncarale, dalle 8.30 alle 12, per un v - day dedicato all'anti -e all'antinfluenzale, dedicato sia agli adulti che ai bambini : un'occasione importante per tutti, dal momento che sarà possibile presentarsi senza prenotazione e ricevere la dose desiderata di ... Influenza e Covid, si possono contrarre insieme Ecco quello che c’è da sapere Una gran brutta bestia l’influenza di quest’anno: forte e aggressiva: secondo le stime, nell’arco dell’inverno costringerà a letto circa dieci milioni di ...Un'epidemia influenzale come quella di quest'anno non si vedeva da tempo. La curva dell'incidenza calcolata dall'Istituto superiore di sanità fa comprendere come la ...