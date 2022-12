Influenza | dal brodo di pollo allo zabaione per rinforzare l’organismo

Leggi su dilei

(Di domenica 18 dicembre 2022) Con l’inverno alle porte, cresce la possibilità di contrarre i famigerati malanni di stagione. Ma una dieta equilibrata, ricca di minerali, vitamine e proteine può sostenere il sistema immunitario per affrontare al meglio i mesi più rigidi. Parola della dott.ssa Elisabetta Bernardi, specialista in Scienza dell’Alimentazione, biologa e nutrizionista, che in questo articolo ci svela tre ricette, con le relative proprietà, perle difese e aiutarenella lotta a raffreddori e. Un pieno di vitamine, minerali e proteine Anche in inverno è importante una sana alimentazione con 5 porzioni di frutta e verdura al giorno, per assumere le vitamine e i sali minerali utili per difendersi dalle insidie del freddo. In particolare, sono consigliati gli alimenti contenenti il beta carotene come arance, mandarini, kaki, ...