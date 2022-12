In regalo con La Nazione il calendario del volontariato - Cronaca - lanazione.it

LA NAZIONE

Sabato 24, acquistando il giornale, si riceverà in omaggio questo gadget che è uno spicchio di speranza. Protagoniste dodici associazioni ...Tanti i cambi a gare in corsodiversi giovani in campo. La partita Pronti e via è Capoué a ... Passano meno di due minuti e Osimhen - in maglia natalizia - ringrazia per ildi Yeremi Pino che ... In regalo con La Nazione il calendario del volontariato La famiglia Ortenzi, proprietaria di Oro della Terra: non pensavamo che questo gesto facesse tanto scalpore "Ci sono difficoltà che non possiamo ignorare, abbiamo sostituito cesto e pranzo con un extr ...Modenesi alle prese con i doni da mettere sotto l’albero: si punta su abbigliamento e tecnologia. "L’importante è che sia utile". I negozianti: "Molti clienti quest’anno hanno iniziato per tempo a sce ...