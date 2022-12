Il tandem offensivo Zapata Hojlund può funzionare per l’Atalanta?

(Di domenica 18 dicembre 2022) La coppia d’attacco delformata daha stupito tutti, ma può veramente? Sperimentare è sempre cosa buona e giusta nelle amichevole, e la nuova proposta tattica di Gasperini non è passata inosservata. Ovviamente si parla della nuova coppia d’attacco delcomposta da Duvane Rasmus. Entrambi sono andati a segno, ma è una coppia che può? Sulla carta il danese e il colombiano possono collaborare in quanto il numero 17 è un centravanti non solo fisico, ma anche dinamico e propenso a fare un grande lavoro puntato su agilità e qualità: riproponendo in parte quello che è stato ilMuriel. Dall’altra parte però questa strategia può ...

TUTTO mercato WEB

Enzo Fernandez confermato regista, con De Paul da una parte e Mac Allister dall'altra mentre in attacco Julian Alvarez e Messi formeranno il. Nei campioni del mondo in carica, Didier ...In attacco ilLapadula - Pavoletti supportato da Falco. Le probabili formazioni di Palermo - Cagliari PALERMO (4 - 3 - 3): Pigliacelli; Mateju, Nedelcearu, Marconi, Sala; Segre, ... Le probabili formazioni di Argentina-Francia: difesa a tre per Scaloni, 4-2-3-1 per Deschamps Arsenal-Juventus è la prima di tre amichevoli che la squadra di Allegri disputerà fino alla fine del 2022: fischio d’inizio alle ore 19:00 ...“Il successo contro il Perugia dà morale a tutti: ho sempre visto un Cagliari superiore alle avversarie che ha.