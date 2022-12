Il segreto di Alvarez? La bella Emilia | il fisico è mozzafiato! FOTO

Sport Fanpage

IL SUO- 'Il legame tra quel che senti guardando i campioni, e quel che senti giocando per ... L'avete preso in giro quando disse che Julianera meglio di Haaland; e adessoè la ...Perisic sbaglia tutto, Modric predica nel deserto Messi, c'è unnei muscoli del capitano Messi più, l'Argentina vola in finale: 3 - 0 alla Croazia ... Il segreto del terzo gol dell'Argentina alla Croazia arriva dal futuro ... L’Argentina ha cambiato marcia. Dopo il ko all’esordio con l’Arabia Saudita, Scaloni si è trovato in una buca e ne è uscito affidandosi ai giovani. Enzo Fernandez e Julian Alvarez si sono presi i tito ...