Il premier Meloni posta video di 5 anni fa e rilancia la rivoluzione del presepe | “Simbolo di civiltà | facciamolo anche a scuola”

Riprendono i lavori in commissione Bilancio alla Camera. In giornata atteso il deposito di un secondo pacchetto di emendamenti del governo, che sarà illustrato alla Commissione in serata, attorno alle ...16.20 - Anche il Presidente del Consiglio, Giorgia, è arrivata alla camera ardente per Sinisa Mihajlovic. Lasi è soffermata a parlare con la moglie, Arianna. 14.30 ARNAUTOVIC E ...Roma, 18 dic. (Adnkronos) - La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ministri, parlamentari e personalità al tradizionale concerto di Natale che si è svolto oggi al Senato. A fare gli 'onori ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...