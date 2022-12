Il Papa invia di nuovo il cardinal Krajewski in Ucraina | porterà aiuti alla popolazione

(Di domenica 18 dicembre 2022) Città del Vaticano – In queste ore, l’Elemosiniere Pontificio,e Konrad, è nuovamente in partenza per l’to dal Santo Padre. Lo fa sapere lo stesso dicastero vaticano, precisando che “con la sua presenza, oltre al conforto nella fede, ile intende portare al martoriato popolo ucraino il frutto della solidarietà raccolta in queste ultime settimane: generatori di elettricità, indumenti termici”. “L’operazione di soccorso è stata avviata dall’Elemosineria con il ricavato delle offerte per le pergamene, a cui si sono uniti generosi donatori, fabbriche italiane di indumenti e tutti coloro che stanno contribuendoraccolta tramite la piattaforma di crowdfunding (leggi qui). L’Elemosiniere si fa così garante della distribuzione del materiale ...

Vatican News - Italiano

= '1671344235' AND banner_sld = 'marsala' AND banner_tld = 'it' AND (portale = '1') ORDER BY RAND(); - - > - Stampa l'articolo -ad un amico - - - > Tweet - - > Native - 2022 - 12 - 15 11:31:00= '1671295059' AND banner_sld = 'marsala' AND banner_tld = 'it' AND (portale = '1') ORDER BY RAND(); - - > - Stampa l'articolo -ad un amico - - - > Tweet - - > Native - 2022 - 12 - 15 11:31:00 Papa Francesco invia Krajewski ad Ischia Papa Francesco compie 86 anni e non potevano mancare gli affettuosi auguri del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.C'è una vicenda andata in scena nei giorni scorsi che fa capire come funziona, o come dovrebbe funzionare, la diplomazia a livello internazionale. È uno di quei casi che dovrebbero fare scuola, poiché ...