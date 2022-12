Il Natale dei giochi da tavolo

Leggi su panorama

(Di domenica 18 dicembre 2022) Hanno visto un boom durante il lockdown, ma anche quest’anno sono i più acquistati per essere messi sotto l’albero (persino meglio dei video). Amati perché permettono di incontrarsi di persona, in tempi in cui tutto si fa online. Viaggio tra i titoli nuovi e quelli storici (ma sempreverdi). l traffico e i parcheggi sono l’incubo di chi abita nelle grandi città. A Roma, con poche linee metropolitane e strade caotiche, questi problemi sono all’ennesima potenza. Chi usa l’automobile deve mettere in conto tanto tempo perso e una pazienza salomonica. Qualcuno ha pensato che è meglio prenderla a ridere. Il modo di dire, in romanesco, fare «Er giro de Peppe», per indicare il girare a vuoto, al limite dell’esaurimento nervoso, è diventato il titolo di un nuovo gioco daispirato proprio al problema del traffico. Ideato da Rome is More, canale ...